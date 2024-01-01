«Оранжевый» уровень опасности. Какая погода ждет Москву и Подмосковье? В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности до 5 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве из-за сильных морозов объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Что об этом известно?

Что известно про «оранжевый» уровень опасности

«Оранжевый» уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду, а также вероятность связанных с ней стихийных бедствий, нанесения ущерба.

По данным Гидрометцентра РФ, период предупреждения будет действовать до 5 января.

«Очень низкая температура. Период предупреждения до 08:00 5 января. Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы», — говорится на сайте.

Какая погода будет в Москве в первые дни января

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru сообщил, что в российской столице в начале января ожидаются морозы до минус 20 градусов.

«В начале января холода в Москве усилятся до минус 20 градусов. 1-го числа температура воздуха будет ниже нормы на 3–4 градуса. В дневные часы столбики термометров опустятся до 14–16 градусов мороза. Также прогнозируется небольшой снег. 2 января ожидается малооблачная погода, ночью и днем будет минус 18–20 градусов», — рассказал метеоролог.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, первая неделя 2024 года будет очень морозной в столичном регионе. Так, 1 января в Москве ожидается холодная погода с понижением температуры до 8–10 градусов ночью и до 12–14 градусов — утром и днем. По области — до 18 градусов мороза. 2 января похолодает до минус 14–19 градусов днем и ночью, а 3–4 января — до минус 20–25 градусов ночью.

«С 1 по 5 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода с температурами на 7–12 градусов ниже нормы. Но и в последующие дни ощутимого потепления не прогнозируется. 6–7 января днем будет 10–15 градусов мороза, ночью — 14–19», — сказал метеоролог.

Вильфанд пояснил, что новогоднее похолодание связано с вторжением холодных арктических масс. Циклон, который принесет дожди и снег перед Новым годом, уйдет на восток, а с севера и северо-востока в европейскую часть России начнет поступать морозный воздух с Новой Земли, Карского моря и Таймыра. Атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается, на небе появится солнце.

По данным центра «Фобос», в Подмосковье 2 января будет ясная погода. Днем — от минус 14 до минус 16 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

3 января прогнозируется переменная облачность. Днем — от минус 17 до минус 19 градусов. Ветер северо-восточный, сильный, порывы до 10 м/с. Ночью — до минус 22 градусов.

Какая погода будет в начале января в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в Северной столице и Ленинградской области температура воздуха в начале января в среднем опустится до минус 20 градусов.

«С 1 января 2024 года на всей территории области и в Санкт-Петербурге отклонение температуры воздуха от нормы составит 10–15 градусов. В отдельных районах даже ниже может быть. Среднесуточная температура воздуха понизится до минус 15–20 градусов, и продлится все это ориентировочно до 5 января», — сообщил метеоролог.

По данным центра «Фобос», в Петербурге 3 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью — от минус 25 до минус 27 градусов. Днем — от минус 21 до минус 23 градусов. Ветер слабый.

4 января на фоне повышенного давления прогнозируется ясная погода. Ночью — до минус 30 градусов. Днем — от минус 19 до минус 21 градуса. Ветер слабый.

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