Опубликованы жуткие кадры из «Крокус Сити Холла» после стрельбы В Сети появились видео из московского «Крокус Сити Холла» после стрельбы

Фото: NEWS.ru

В Сети появились видео после стрельбы в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». По информации Telegram-канала Baza, как минимум погибли 12 человек, еще по меньшей мере 35 человек пострадали. На опубликованные кадры попали тела жертв и бегущие из здания люди. Очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия перед концертом группы «Пикник».

В настоящее время идет эвакуация людей из здания. После стрельбы в «Крокус Сити Холле» произошел пожар. Очевидцы сообщают о клубах черного дыма над концертным залом. Предварительно, в здании могут оставаться около 100 человек. По другой информации, стрельбу в «Крокус Сити Холле» открыли минимум три человека в камуфляже. На место следуют оперативные службы столицы.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы на улице Плющихе в центре Москвы. По данным следствия, 29-летний злоумышленник открыл огонь из травматического оружия по незнакомым мужчинам. В результате стрельбы двое участников конфликта получили ранения. Задержанному грозит наказание до семи лет лишения свободы. Также он может получить штраф до миллиона рублей.