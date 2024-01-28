Опубликованы видео последствий пожара в московском Театре сатиры

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы около Московского академического театра сатиры

Пресс-служба прокуратуры Москвы опубликовала кадры последствий пожара в Театре сатиры. По данным ведомства, по факту возгорания в здании на Триумфальной площади проводится проверка. Точная причина пожара устанавливается.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара в здании на Триумфальной пл., на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре, — говорится в сообщении.

Пожар в столичном театре произошел днем 28 января. Площадь возгорания составила 250 кв.м. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за нарушений при ремонтных работах в здании. После начала возгорания из здания были эвакуированы 50 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Из-за ЧП администрация Театра сатиры решила отменить вечерние спектакли «Родненькие мои» и «Невольницы» для того, чтобы сотрудники МЧС могли завершить работы после пожара. Зрителям постановок пообещали вернуть деньги за купленные билеты. Информация по поводу проведения дальнейших спектаклей станет известна позже, когда службы пожарной безопасности дадут свою оценку.