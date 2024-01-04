Опубликованы новые кадры крупного пожара на подстанции в Москве

В Сети появились новые кадры крупного пожара на трансформаторной станции на северо-востоке Москвы. Возгорание произошло утром 4 января. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Пожар на подстанции привел к отключению электричества и отопления в некоторых районах Москвы. Из-за высокой температуры произошло оплавление вентилируемого фасада подстанции. Без света и тепла остались 40 многоквартирных домов. Отдельных потребителей переключили на резервную схему энергоснабжения.

Накануне на юго-востоке Москвы загорелась электроподстанция «Чагино». Спасатели ликвидировали возгорание спустя 1,5 часа после начала пожара и запустили систему охлаждения трансформатора. ЧП никак не повлияло на функционирование системы энергоснабжения в столице. Это уже второй случай возгорания на подстанции «Чагино» за последние два месяца.