Опубликованы кадры задержания украинского агента в Москве ФСБ показала задержание запускавшего беспилотники украинского агента

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с задержанием украинского агента, который запускал беспилотники рядом с военным объектами в Москве. Как передает РИА Новости, делал он это для того, чтобы запутать системы ПВО ложными целями. Задержанный мужчина уже дал признательные показания и указал сотрудникам службы на схрон с использованными компонентами.

На опубликованной записи видно, как сотрудники ФСБ подходят к частному дому для задержания подозреваемого. Мероприятия проводились ночью. После задержания мужчина рассказал, что выполнял задания по указанию кураторов из «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). На размещенных в Сети кадрах также видно, как он показывает сотрудникам место хранения компонентов для изготовления беспилотников.

Накануне российские спецслужбы задержали двоих граждан Украины по подозрению в совершении диверсии в Запорожской области. В региональном управлении ФСБ заявили, что задержанные предоставляли сведения о местоположении бойцов российской армии для нанесения ракетно-артиллерийских ударов. Возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 281 Уголовного кодекса России.

Также ФСБ задержала в Санкт-Петербурге участников законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Они планировали отправить для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, продукты, отравленные высокотоксичным веществом, в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.