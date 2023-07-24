Опубликованы кадры восстановления зданий после атаки БПЛА на Москву

Фото: NEWS.ru

Кадры восстановления зданий после атаки беспилотников на Москву опубликованы NEWS.ru. На видео сотрудники городских служб ремонтируют окно и крышу в двух домах, поврежденных дронами.

На опубликованных кадрах видно, что в ремонтных мероприятиях задействованы автовышка и пожарная машина. Участок дороги, занятый спецтехникой, временно перекрыт.

Вблизи места происшествия также припаркован автомобиль Росгвардии со включенными мигалками.

Ранее нападение беспилотников на Москву подтвердили мэр города Сергей Собянин и Министерство обороны России. Установлено, что при ударе БПЛА никто не пострадал. Серьезных разрушений также не зафиксировано, отметил Собянин.

Как рассказал NEWS.ru один из очевидцев, во время атаки беспилотников на Москву в ТЦ, расположенном недалеко от места взрыва, сработала пожарная сигнализация. По его словам, в момент удара в здании затряслись стены. После этого в воздухе поднялся запах гари и повалил дым, добавил мужчина.

Ранее атаку беспилотников на Москву прокомментировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он объяснил обстрелы столицы неудачами ВСУ в контрнаступлении. В качестве ответных мер политик призвал ВС РФ выбирать для своих ударов нестандартные цели.