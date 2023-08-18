Опубликованы кадры у «Москва-сити» после возможного падения беспилотника

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очевидцы делятся кадрами с предполагаемого места падения БПЛА в районе «Москва-Сити», пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Судя по видео, на месте уже работают экстренные службы.

В частности, видны минимум три машины скорой помощи и еще одна — полиции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник на подлете к российской столице. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Он добавил, что беспилотный летательный аппарат не нанес значительных повреждений зданию.

Тем временем, очевидец снял на видео предположительно беспилотник, пролетающий над Москвой. Инцидент произошел в районе Крылатское. На кадрах слышны гудящие звуки. В другом ролике видно предположительно летящих БПЛА около Водного стадиона и в Нахабино.

30 июля стало известно об атаке беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.