Опубликованы кадры борьбы с пламенем в здании близ Кремля Пожар вспыхнул в здании на Никольской улице в Москве

Фото: t.me/moscowproc

Московская прокуратура опубликовала кадры тушения пожара, вспыхнувшего в одном из зданий на Никольской улице в центре Москвы. В пресс-службе МЧС столицы рассказали NEWS.ru, что строение сейчас находится на этапе реконструкции. Оно было построено в XVII веке. В прокуратуре также заявили, что в результате ЧП никто не пострадал.

На опубликованной записи можно увидеть работу сотрудников МЧС в здании, из окон которого вырывается пламя. Фасад сооружения при этом значительно обгорел.

6 февраля в Москве загорелся один из крупнейших торговых центров столицы «Ривьера». По данным МЧС, все началось с обшивки фасада. Пожарные полностью ликвидировали возгорание спустя 30 минут после поступления сообщения о ЧП. Никто не пострадал.

В декабре сообщалось о пожаре в столичном торговом центре «Хорошо». В помещениях ТЦ сработала сигнализация, всех посетителей и сотрудников попросили покинуть здание по громкоговорителю. По предварительной информации, причиной пожара стал прорыв трубы, который спровоцировал короткое замыкание. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на три квадратных метра и был быстро ликвидирован.

28 января в Москве произошел пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади. На момент прибытия пожарных из-под крыши здания валил дым. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 250 квадратных метров. Пожар был потушен, никто не пострадал.