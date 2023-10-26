Опубликованы кадры тушения пожара на ТЭЦ-16 в Москве

Фото: Денис Воронин /АГН «Москва»

Появились эксклюзивные кадры тушения пожара на московской ТЭЦ-16, видеозапись опубликована в Telegram-канале Mash. Возгорание произошло около 15:30 в районе энергетического котла № 6, к настоящему моменту огонь полностью потушили.

В пресс-службе ПАО «Мосэнерго» сообщили, что пострадавших нет и эвакуация не проводилась. Электро- и теплоснабжение потребителей не нарушено, сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Днем 26 октября Telegram-канал SHOT сообщил о возгорании газопровода на территории ТЭЦ-16 и объявленной эвакуации. Пожарные, по данным СМИ, приступили к ликвидации пламени после того, как на территории теплоэлектроцентрали полностью отключили электроснабжение. Также сообщалось, что на объекте загорелись три котла и произошло обрушение кровли котельной.

Ранее в крупном складском помещении Краснодара произошло возгорание, площадь пожара составила 700 квадратных метров. К устранению пожара привлекли 80 человек личного состава и 26 единиц спецтехники, на месте были созданы два боевых участка. Позднее пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, погибших нет.