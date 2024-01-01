Опубликованы кадры пожара на особо охраняемой природной территории Хозяйственный объект сгорел в парке «Москворецкий»

Фото: t.me/moscowproc

Прокуратура Москвы опубликовала фотографии последствий пожара, который произошел ночью в природно-историческом парке «Москворецкий» на западе столицы. На одном из фото видны само возгорание и работа пожарных. По информации ведомства, возгорание произошло в здании, предназначенном для хранения технического оборудования и инвентаря спорткомплекса. Парк является особо охраняемой природной территорией.

Ночью происходило загорание металлических конструкций, предназначенных для хранения технического оборудования и инвентаря спорткомплекса, расположенного в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк „Москворецкий“» на западе Москвы, — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причины пожара выясняются. По данным ТАСС, сгорел ангар горнолыжного курорта «Лата-Трек».

Ранее сообщалось о пожаре в двухкомнатной квартире в Зеленогорске. В результате происшествия пострадал один человек, он доставлен в больницу. По предварительной информации, мужчина отравился угарным газом. К тушению возгорания были привлечены четыре единицы специальной техники и 20 человек личного состава.