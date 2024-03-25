Опубликованы кадры саундчека «Пикника» за час до трагедии в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

В Сети появились кадры саундчека группы «Пикник» за час до начала трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», их публикует Telegram-канал Mash. Съемка ведется примерно из центра зрительного зала. На кадрах видно, как музыканты в тест-режиме исполняют свои композиции, тем самым проверяя настройку аппаратуры.

Как уточняет канал, музыканты приступили к репетиции в 17:00. Отыграв некоторое время, они удалились в гримерку, откуда впоследствии услышали выстрелы злоумышленников. По данным канала, участникам группы и их коллегам удалось эвакуироваться через запасной выход.

Вечером 24 марта в рамках акции памяти на здании «Крокус Сити Холла» показали проекцию «Летят журавли» под песню советского певца Муслима Магомаева, чьим именем названа концертная площадка. К акции присоединились ряд регионов, в том числе проекцию показали в Пскове, Самаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Липецке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 23 и 24 марта собрали 1341 литр крови для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Отмечается, что всего на пункты сдачи крови пришли почти 4000 добровольцев, из них 815 человек пришли за последние сутки.