Появились кадры с видом на «Крокус Сити Холл» с высоты птичьего полета Mash опубликовал кадры с видом на «Крокус Сити Холл» с вертолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash опубликовал снятые с вертолета кадры с видом на концертный зал «Крокус Сити Холл». Камера запечатлела огромную воронку на месте бывшей сцены, а также груды металла и сгоревшего пластика.

На опубликованных кадрах видно, что здание концертного зала, где в результате теракта произошел крупный пожар, почти полностью уничтожено. Место происшествия оцеплено, там работают оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов. На видео видно, что спасатели продолжают разбирать завалы.

Telegram-канал «112» ранее опубликовал видео, на котором видно обрушившийся купол концертного зала в «Крокус Сити Холле». Судя по представленным материалам, помещение полностью выгорело изнутри.

До этого пресс-служба МЧС России опубликовала кадры с места разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл». Судя по представленным материалам, зрительный зал оказался полностью разрушен. На фото и видео можно увидеть работу сотрудников спасательной службы, которые с помощью специальных инструментов разбирают металлические конструкции на месте зала. Также на кадрах угадываются остовы кресел — сверху на них рухнули осветительные леса и кровля.