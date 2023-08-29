Опубликованы кадры с пропавшей 16-летней фигуристкой Горбачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алина Горбачева

Прокуратура Москвы показала видео с пропавшей 16-летней фигуристкой Алиной Горбачевой. Запись с камеры наблюдения опубликована в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней 2007 года рождения. По предварительной информации, 28 августа 2023 года 16-летняя девушка покинула один из катков в городе Москве и не вернулась домой, — говорится в сообщении.

О пропаже фигуристки заявила ее мать Екатерина Горбачева, сообщившая, что дочь не выходила на связь с 28 августа. По ее словам, Алина исчезла после того, как вышла с катка на «Чкалов Арене» и пошла в сторону Владимирской церкви. Последний раз ее видели на записи с камер наблюдения на Волоколамском шоссе, когда она входила в парк. Поисками Горбачевой занимаются правоохранители и отряд «ЛизаАлерт». Следственный комитет организовал проверку.

Ранее вещи фигуристки были обнаружены на Покровской набережной. Поисковики начали исследовать акваторию Москвы-реки, отрабатывая версию, что спортсменка могла утонуть.

СМИ писали, что вечером 28 августа на тренировке в «Чкалов Арене» Горбачева поссорилась со своим тренером, которого якобы хотела сменить. Со ссылкой на источники сообщалось, что между наставницей фигуристки и ее матерью был конфликт из-за того, что в девять лет тренер перевезла девочку в Москву из родного Краснодара.