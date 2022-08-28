Опубликованы кадры с подозреваемой в поджоге машины чиновника Минобороны

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с подозреваемой в поджоге автомобиля замначальника 8-го управления Генштаба ВС России Евгения Секретарева 65-летней Еленой Беловой. Зять пенсионерки показал переписку с предполагаемым сотрудником СБУ, утверждая, что женщину загипнотизировали, заставили совершить поджог и взять несколько кредитов.

Общение с сотрудниками СБУ, которые требовали выкуп и обещали расправу. Также эти сотрудники СБУ прислали голосовые, где они разговаривают с тещей. Она уже находится под гипнозом и выполняет их действия, и они мне это показывают, — заявил родственник Беловой.

По словам мужчины, целью манипуляторов было заставить пенсионерку совершать преступления, среди которых был и поджог автомобиля Секретарева.

Они говорили, что вот теща твоя <...> будет жечь людей, будет жечь машины, будет жечь квартиры. Вот будет убивать, потом за это вы будете отвечать, — подчеркнул зять задержанной.

Также мужчина заявил, что мошенники требовали выкуп в 500 тысяч рублей, угрожали убить Елену и прислать ее по частям.

Ранее сообщалось, что Белова, подозреваемая в поджоге в Москве автомобиля замначальника 8-го управления Генштаба ВС России Евгения Секретарева, выкрикивала лозунги в поддержку украинского полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена). О поджоге автомобиля стало известно накануне: машина загорелась во дворе дома на Ленинградском шоссе.