Опубликованы кадры с места прощания с корреспондентом Никитой Цицаги

Фото: NEWS.ru

NEWS.ru публикует кадры с места прощания с корреспондентом Никитой Цицаги. Церемония проходит в московском зале ЦКБ по делам президента. Похороны журналиста состоятся на Хованском кладбище.

Никита Цицаги погиб 16 июня в результате атаки украинского беспилотника. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром (ДНР). Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал наградить корреспондента NEWS.ru орденом Мужества. По его словам, Цицаги отдал жизнь за Родину.

18 июня NEWS.ru опубликовал его последний репортаж под названием «Птичники в Марьинке». Он был снят в зоне боевых действий на Кураховском направлении, где специальный взвод БПЛА уничтожал технику и живую силу противника. Журналисту удалось пообщаться с бойцами, которые первыми вошли в населенный пункт и добрались до его окраин.

На следующий день Международная федерация журналистов выступила с осуждением убийств российских журналистов Никиты Цицаги и Валерия Кожина. Организация призвала провести тщательное расследование гибели сотрудников российских СМИ. В Следственном комитете России пообещали установить всех причастных к смерти журналиста.