Опубликованы кадры с места наезда иномарки на электровелосипед в Москве В Москве иномарка наехала на велосипедиста

На востоке Москвы водитель сбил электровелосипедиста, выехавшего на встречную полосу, сообщает столичная прокуратура. Молодой человек, управлявший велосипедом, госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Субару, следуя в сторону ул. Борисовской, совершил столкновение с электровелосипедом под управлением 27-летнего мужчины, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Водитель электровелосипеда госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, — сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство взяло на контроль расследование всех обстоятельств ДТП.

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23 сентября три автомобиля столкнулись в Лефортовском туннеле на востоке Москвы. Одна из машин перевернулась на крышу. Движение было парализовано лишь по одной стороне дороги.