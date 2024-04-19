Опубликованы кадры первых последствий шторма в Москве

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Очевидцы сообщают о сильных порывах ветра в Москве. С домов слетает обшивка, валятся ограждения и падают деревья. В некоторых районах переворачиваются павильоны остановок общественного транспорта.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» рассказывает, что в некоторых районах Люберец рабочие привязали металлические навесы над мусорными контейнерами к стоп-камням.

Ранее эксперт по безопасности Сергей Гринин предупреждал, что при сильном ветре не рекомендуется находиться рядом с шаткими конструкциями. Не стоит находиться около деревьев и рекламных щитов. Эти правила касаются не только пешеходов, но и автомобилистов, которым не рекомендуется ставить свой транспорт рядом с неустойчивыми конструкциями и деревьями, добавил эксперт. Кроме того, в непогоду необходимо снизить скорость на дорогах, увеличить расстояние между машинами и избегать опасных маневров.