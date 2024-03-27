Опубликованы кадры награждения подростков, спасавших людей в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты наградили подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Ребятам вручили благодарности от депутатов, подарили ноутбуки и сувениры с символикой нижней палаты парламента, передает корреспондент NEWS.ru.

Друзья, мы большой оригинальностью не отличаемся. <...> Возможно, этот ноутбук пригодится вашей семье, мы в этом просто уверены, — сказала руководитель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Мать подростка Александра Журика в кулуарах церемонии награждения рассказывала корреспонденту NEWS.ru о том, как ее сын спасал людей во время теракта. Помимо Журика в списке награждаемых появились Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина и Елизавета Терехова.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова наградила подростков Ислама Халилова и Артема Донского. Подростки работали в гардеробе, во время атаки они не растерялись и помогали посетителям «Крокус Сити Холла» эвакуироваться. Несовершеннолетним вручили благодарственные письма за самоотверженность, смелость и личное мужество, проявленные в экстремальной ситуации для спасения людей.