Опубликованы кадры из ТЦ в Москве, где прорвало трубу с кипятком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Корреспондент NEWS.ru снял видео из торгового центра «Времена года» в Москве, где прорвало трубу с кипятком. На кадрах видно затопленные помещения и льющуюся с потолка воду. Эскалаторы остановились, начала осыпаться штукатурка. Спасатели готовятся продолжать работу.

Двое из них связываются, по-видимому, с коллегами по рации.

Как заверил мэр Москвы Сергей Собянин, пострадавшим оказывают медицинскую помощь, службы города и МЧС оперативно работают. Градоначальник назвал причиной крупной аварии прорыв трубы и отметил, что есть люди, получившие ожоги.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

В результате ЧП погибли как минимум четыре человека. По данным некоторых СМИ, торговый центр был обесточен. Заблокированные люди находились на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой. 50 пострадавших осматривает скорая: у людей ошпарены разные части тела. Три человека госпитализированы в ожоговое отделение.