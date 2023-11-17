Опубликованы кадры из центра Москвы, где обстреляли двух курьеров банка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео из центра Москвы, где устроили стрельбу из-за сумки с деньгами, опубликовал телеканал РЕН ТВ. Судя по кадрам, на месте продолжают работать полицейские. Место происшествия обнесено красно-белой лентой.

Отмечается, что неизвестные напали на частных обнальщиков. Точная сумма ущерба еще устанавливается. По предварительной информации, в сумке было около 200 миллионов рублей. Хозяева сумки сумели отстоять из них семь миллионов, которые остались на самом дне. Столичные полицейские продолжают устанавливать обстоятельства разбойного нападения.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла у отделения банка на улице Пресненский Вал около 19:30. По данным полиции, неизвестные обстреляли двух мужчин, похитили у них сумку с деньгами и скрылись, один человек пострадал.

По другим данным, у двух курьеров в сумке находилось 300 миллионов рублей. Сообщалось, что работники Российского финансового банка несли мешок с деньгами по улице, когда рядом с ними остановилась черная иномарка. Неизвестные вышли из авто и выстрелили в них, предварительно, из травматического пистолета и забрали наличные. По информации канала, у одного из курьеров ранена нога. В городе был объявлен план «Перехват».