Опубликованы кадры ДТП с перевернувшейся машиной на западе Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Столичный дептранс в Telegram-канале ведомства 12 января опубликовал кадры аварии с перевернувшимся автомобилем. ДТП случилось на западе Москвы, в районе дома 37 на проспекте Маршала Жукова рядом со съездом на улицу Народного Ополчения. Как сообщает ведомство, там произошла авария с участием двух автомобилей. После столкновения одна из машин перевернулась.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — отметили в Дептрансе.

Ведомство предупреждает, что движение по проспекту Жукова в сторону центра временно осуществляется только по одной из трех полос. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда места происшествия.

Ранее в Молжаниновском районе столицы на Синявинской улице произошло ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованной машины на большой скорости влетел в парковку, где задел несколько автомобилей.

По словам очевидцев, человек за рулем каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он повредил шесть машин, включая арендованную, — у автомобилей разбиты фары и бамперы.