Опубликованы фотографии прилетевшей в Москву раненой медведицы

Фото: radionovasg/t.me

Раненую белую медведицу доставили из Норильска в Москву

Тяжелораненую белую медведицу, которую накануне обнаружили на острове Диксон и перенаправили в Норильск, доставили в столичный аэропорт, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале, приложив снимки. По прогнозам ветеринаров, животное имеет большие шансы на спасение.

Борт с раненой белой медведицей прибыл в столицу. Московские врачи готовы оказать помощь. Ветеринары дают хорошие прогнозы, шансы есть. Будем бороться за жизнь животного, — написала Радионова.

Впервые о пострадавшей белой медведице стало известно 3 сентября. Ее нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. Вероятно, она стала жертвой нападения браконьеров. Накануне животное перевезли авиацией в Норильск.

Это не первый случай, когда на Диксоне спасают белого медведя. Ранее спасенную в населенном пункте белую медведицу, у которой в пасти застряла банка сгущенки, уже выпустили в естественную среду обитания. Ее отпустили с запасом рыбы, поскольку она была сильно истощена и первое время не могла охотиться самостоятельно.

Язык медведицы был порезан, однако специалисты заверили, что он должен скоро зажить. В администрации поселка рассказали, что больше не станут следить за судьбой медведицы, теперь за ней будет наблюдать Росприроднадзор.