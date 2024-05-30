Опубликованы фото с места убийства в подмосковном храме Прокуратура показала фото с места убийства в подмосковном храме

Фото: t.me/mosoblproc*

Пресс-служба прокуратуры Московской области опубликовала в Telegram фото с места убийства сотрудницы трапезной в храме Сергиева Посада. На фото видно, что женщина скончалась от полученных ножевых ранений между железными кухонными столами. Поодаль от места убийства на столе было подготовлено для выпекания тесто.

По предварительным данным, сегодня утром мужчина зашел в трапезную храма и нанес работнице, которая находилась в помещении кухни, множественные ножевые ранения, — заявили в прокуратуре.

Утром 30 мая в храм вошел бездомный мужчина и нанес 13 ударов ножом сотруднице кухни. При этом он обвинял женщину в отравлении матери. Сообщалось, что ранее мужчина приходил в храм в дни, когда в нем кормили бездомных. Подозреваемый задержан, вскоре для него будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая в Хорошевском районе Москвы тренер из Владивостока зарезал нового ухажера своей бывшей девушки. Сейчас зачинщик поножовщины доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Адвокат Вадим Багатурия предположил, что подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.