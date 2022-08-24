Опубликовано видео жесткого задержания четырех человек в центре Москвы В центре Москвы полиция задержала четырех вооруженных мужчин

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали четырех вооруженных мужчин, кадрами с места инцидента поделился Telegram-канал Mash. На видео видно, как полицейские выводят людей из автомобилей, кладут их на землю и надевают на них наручники.

Задержание произошло на Новослободской улице в центре Москвы. Неизвестно, что конкретно послужило причиной задержания, однако в ходе обыска у мужчин было изъято оружие, рации и деньги.

Ранее ФСБ задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске восемь членов ячейки организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в ведомстве. По данным силовиков, задержанные финансировали террористов в Сирии и призывали к терактам на территории РФ.

До этого в Джанкое и Ялте нейтрализовали законспирированную ячейку группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которая координировалась с Украины. По данным силовиков, задержанные распространяли террористическую идеологию, а также вербовали мусульман в России.