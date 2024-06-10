Опубликовано видео задержания ревнивца-убийцы с катаной в Москве

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Москве сотрудники СОБР Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве мужчины с помощью ножа-катаны. Ведомство предоставило NEWS.ru видеозапись с места происшествия в доме на проезде Шокальского.

Между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В результате 41-летний фигурант нанес своему оппоненту удар в область сердца ножом — катана. Потерпевший был госпитализирован, но спустя несколько часов скончался в больнице. В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам злоумышленник был задержан и передан в следственные органы для дальнейшего разбирательства, — сообщили в Росгвардии.

Убийство произошло 10 июня. Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Эксперт предположил, что его ждет «классическая 105-я статья». По словам адвоката, является ли катана холодным оружием, установит экспертиза.

Ранее зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева зарезали охотничьим ножом в Лобне. Подозреваемый — мужчина, который на протяжении двух месяцев преследовал Еговцева и его супругу.