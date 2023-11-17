Опубликовано видео задержания 75-летнего стрелка в московском метро

Фото: мвд.рф

МВД России опубликовало видео задержания мужчины, открывшего утром 17 ноября на станции «Рязанский проспект» московского метро стрельбу из ружья. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, злоумышленник был обезврежен полицейскими, сотрудниками службы безопасности метро при содействии одного из пассажиров.

Предварительно установлено, что рано утром 17 ноября возле станции метро «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из его участников зашел в вестибюль станции метро, чтобы обратиться за помощью к полицейским. В это время его догнал оппонент, который в ходе потасовки произвел выстрел вверх из зарегистрированного на его имя оружия, — рассказала подробности Волк.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело. Зачинщика конфликта обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 213 УК РФ.

Ранее сообщалось, что открывшем огонь на станции метро в Москве был 75-летний мужчина. Он поссорился с продавцом шаурмичной палатки, вернулся домой, взял ружье и вернулся к оппоненту. Конфликтусилился и мужчина пальнул в потолок. Его тут же скрутили.