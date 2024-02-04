Опубликовано видео упершихся друг в друга роботов-курьеров В Москве два робота-курьера с трудом смогли разъехаться на узком тротуаре

Фото: АГН «Москва»

В Сети появилась видеозапись с неординарной дорожной ситуацией на улице в Москве, когда два робота-курьера пересеклись на узком тротуаре и в течение двух минут не могли разъехаться. Маневры доставщиков на автопилоте засняли очевидцы.

Это очень мило, — говорят за кадром авторы съемки.

Роверы с трудом, но достойно вышли из ситуации без помощи людей. Один из них отъехал назад и вплотную подъехал к стене, что позволило второму проехать мимо ближе к бордюру.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как робот-доставщик застрял в снежном сугробе по пути на заказ в Москве. На помощь ему пришел курьер из конкурирующего сервиса доставки. Мужчина вызволил машину из снега и вернул обратно на тропинку.

В ноябре в Сети появилось видео, на котором жители столицы помогают роботу-курьеру. «Сотрудник» доставки застрял в сугробе и не мог проехать к пункту назначения. На опубликованных кадрах на помощь роботу пришли сразу три человека. Они попытались подтолкнуть доставщика и вывезти его на менее заснеженную часть тротуара.