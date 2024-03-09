Теленок зебувидной коровы подружился с котом и попал на видео

Фото: t.me/rare_animals_zoo

Теленок, родившийся в Центре воспроизведения редких видов животных в подмосковном Волоколамске, подружился с местным котом, сообщает пресс-служба учреждения. Сотрудники засняли на видео, как теленок зебувидной коровы вылизывает четырехлапого.

Наш теленок зебувидной коровы нашел друга в виде домашнего кота! Мы совершенно случайно застали их за совместным умыванием: мама-корова облизывала своего детеныша, а тот умывал кота, который часто заходит погостить в их вольер, — рассказали в центре.

В Центре отметили, что зебувидная корова была выведена путем скрещивания местных видов крупного рогатого скота с индийскими коровами зебу во времена СССР. Но советские ученые не учли неустойчивость индийских коров к российским морозам. Сейчас эта порода содержится в Подмосковье в специальном теплом помещении исключительно как экзотический вид животного.

Ранее в Новосибирской области спасенный людьми лисенок подружился с бульдогом. Дикого зверька нашли охотники в затопленной норе вместе с тремя другими лисятами. Лисята лишились матери и поэтому едва не погибли в затопленной норе, однако волонтеры смогли найти им новое жилище. Спасенные животные чувствуют себя хорошо.