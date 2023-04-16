Мужчина-трюкач прокатился на крыше кроссовера на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском районе Некрасовка очевидцы засняли на видео танец, который мужчина исполнил на крыше движущегося по трассе автомобиля, передает РЕН ТВ. Он пытался сохранять спокойствие и удерживать равновесие, широко расставив ноги.

Телеканал отмечает, что в случае задержания ответственность может понести и водитель, так как он продолжал движение, несмотря на то, что на крыше автомобиля находился человек.

Ранее в Сети появились кадры падения огромного дерева на две иномарки во дворе жилого дома в Самаре. Заснять инцидент получилось благодаря видеорегистратору, установленному на одном из пострадавших автомобилей. При этом в момент крушения дуба в этом авто находились два человека — водитель и пассажир. Никто из них не пострадал, а вот чтобы вызволить из-под дерева раздавленную машину, пришлось обрезать ветки и часть ствола. Другая машина до сих пор остается придавленной.

14 апреля в подмосковной деревне Сабурово двое сотрудников ППС, будучи пьяными, решили устроить гонки на своем авто и в результате врезались в припаркованный автомобиль. Местные жители помешали виновникам ДТП скрыться с места происшествия и вызвали на место сотрудников ДПС.