Опубликовано видео столкновения машин Росгвардии и такси в центре Москвы

Фото: Соцсети

Момент столкновения патрульного автомобиля Росгвардии с машиной такси в центре Москвы попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112». По его информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Авария произошла днем 31 мая на Покровке. На видео видно, что машины двигались в одном направлении, столкновение произошло при повороте таксиста налево. Машина полиции не смогла избежать удара, в результате она вылетела на тротуар и задела столб, автомобиль такси развернуло на 180 градусов.

Ранее СМИ писали, что в результате инцидента пострадал один человек. Прибывшие на место медики осмотрели нескольких человек, они находились в шоковом состоянии.

Утром в Сочи мужчину на электросамокате зажало между двумя машинами при их столкновении. ДТП произошло в Адлерском районе на улице Ленина, одним из участников стал водитель такси. После того, как самокатчика вытащили, он был экстренно госпитализирован, его состояние оценивается врачами как тяжелое.

30 мая в подмосковных Мытищах водитель BMW сбил четырех человек на тротуаре. Авария произошла утром у здания колледжа на Олимпийском проспекте. Троих пострадавших госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.