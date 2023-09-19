Опубликовано видео штурма дома, где вымогатели удерживали женщину В Москве задержаны двое мужчин, похитивших женщину и вымогавших у ее матери $10 млн

Фото: МВД РФ

В Москве задержаны двое ранее судимых уроженцев Пермского края, которые похитили женщину с парковки возле «Москва-Сити» и вымогали у ее матери $10 млн, сообщает «МВД-медиа». Ведомство опубликовало кадры штурма дома в коттеджном поселке, где удерживалась женщина. При обыске у них изъяли наручники и два электрошокера. Вину вымогатели не признали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Вымогательство», «Неправомерное завладение автомобилем».

Предварительно установлено, что на парковке международного делового центра «Москва-Сити» двое злоумышленников подошли к женщине, работающей аналитиком в одной из ведущих инвестиционных компаний. Они ударили потерпевшую по голове и посадили в принадлежавшую ей иномарку. После этого направились в Пушкинский городской округ и там, у лесополосы, пересели на собственный автомобиль, — сообщили в полиции.

Известно, что женщина работает аналитиком в одной из крупных российских компаний. Ее удерживали в заранее арендованном доме.

Ранее в Екатеринбурге суд вынес приговор бизнесмену, который похитил, избил и сутки удерживал в коттедже свою беременную жену. Подсудимого отправят в колонию строго режима на восемь лет, также ему выписали штраф в 40 тысяч рублей.