Опубликовано видео с погибшими участниками экскурсии под Москвой

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы в районе парка «Зарядье», где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров

Telegram-канал Baza опубликовал видео с погибшими участниками экскурсии по коллекторам Москвы. На кадрах видно, что группа из восьми человек собирается перед спуском недалеко от театра Дурова и готовится к спуску в подземелье.

На видео видно, что группа встретилась в 14 часов. После того как они переоделись и переобулись, все вместе ушли к памятнику Федору Толбухину, где расположен один из входов в коллекторы.

Трагедия в коллекторе Неглинки произошла в минувшее воскресенье, 20 августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, во время самоорганизованного спуска в водосток погибли восемь человек. По предварительным данным, одним из найденных мертвыми стал гид, который вел группу в подземелье.

Согласно маршруту туристов, опубликованному Telegram-каналом Mash, диггеры начали свой путь в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте. Гид группы Константин Филиппов перестал выходить на связь в районе станции метро «Трубная». Эксперты считают, что причиной гибели диггеров стал сильный ливень, затопивший коллекторы водой.

Организатор экскурсии по коллекторам Москвы, в результате которой погибли восемь человек, был задержан. Речь идет о Никите Дубасе, которого ранее привезли из Санкт-Петербурга в Москву на допрос.