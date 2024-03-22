Опубликовано видео с первыми секундами атаки на «Крокус Сити Холл»

Фото: NEWS.ru

Первые секунды атаки на посетителей «Крокус Сити Холла» заснял очевидец. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах двое человек в масках с автоматами расстреливают толпу. За ними видны люди на входе. Предварительно, все они мертвы. Позже в соцсетях были опубликованы видео, на которых видно, что люди в камуфляже расстреливают людей с близкого расстояния.

Telegram-канал Baza сообщал, что в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» пострадали по меньшей мере 35 человек. Также, по данным канала, 12 человек погибли. Очевидец рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости», что стреляли в нескольких местах.

Другие свидетели трагедии отмечают, что один из нападавших стрелял и бросал на пол петарды. Атака началась перед концертом группы «Пикник». Baza передает, что в здании могут оставаться люди. По предварительной информации, они укрылись на цокольном этаже.

На место следуют оперативные службы. Известно, что над торговым центром поднимаются клубы дыма. По данным РИА Новости, минимум три человека открыли огонь. Отмечается, что они были в камуфляже.