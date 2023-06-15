Опубликовано видео с падением стекла на оживленную улицу в Москве В Москве стекло едва не приземлилось на голову ребенку

Фото: Хорошёво-Мнёвники - официальное сообщество Вконтакте

В Сети появилось видео с падением ограничительного стекла на оживленную улицу возле московского ЖК «Царская площадь». На видео видно, что за секунду до того, как стекло разобьется об асфальт, на этом месте прошли пешеходы и проехал ребенок на самокате.

В Telegram-чате комплекса жители уточняют, что инцидент произошел 14 июня примерно в 19 часов. Одна из жительниц отметила, что подобное уже происходило в ЖК 31 мая, но тогда никто не обратил на это особого внимания.

В апреле житель Дзержинска выбросил в окно квартиры телевизор, который попал в голову прохожей. Пострадавшей пришлось вызвать скорую, женщину госпитализировали. Очевидец предположил, что мужчина выкинул телевизор в окно из-за ссоры с женой, которая потом пришла забирать выброшенную технику.

В январе в Санкт-Петербурге мужчина выбросил с 12-го этажа дома кота бывшей жены. В результате произошедшего домашний питомец поломал лапы. Кроме этого, мужчина разбил лобовое стекло припаркованного рядом автомобиля. Бывшая супруга обратилась в полицию.