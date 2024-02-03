Опубликовано видео с моментом убийства водителя скорой в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Видеозапись с моментом убийства водителя скорой медицинской помощи в поселке Востряково опубликовал телеканал РЕН ТВ. На ней видно, как пьяный мужчина отошел с водителем от дома. Позже раздался выстрел и водитель упал на снег.

Известно, что злоумышленник использовал против водителя сигнальный пистолет. Сотрудник скорой получил ранение в шею. ЧП произошло возле станции экстренной службы.

MK.RU пишет, что погибший проработал на станции последние пять лет. Госпитализировать молодого человека приехала бригада, в составе которой был брат погибшего. Он тоже работал водителем СМП. Известно, что братья приехали работать в Москву из Молдавии.

Ранее был задержан подозреваемый в этом убийстве. Им оказался житель подмосковного Домодедово. По данным следствия, конфликт между 56-летним подозреваемым и 33-летним водителем скорой помощи разыгрался у подстанции Территориального центра медицины катастроф, он возник на почве личной неприязни. В ходе ссоры пожилой мужчина выстрелил в оппонента.