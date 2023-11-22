Опубликовано видео с места столкновения двух автобусов в Москве Два автобуса столкнулись на севере Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном районе Бибирево возле отделения «Мои документы» столкнулись два городских автобуса, сообщил очевидец в Telegram-канале «Бибирево М125». Судя по опубликованным кадрам, один автобус догнал другой сзади и не смог вовремя остановиться — лобовое стекло салона оказалось разбито.

Вот так мы и катаемся на автобусах. Жесть, — говорит автор видео.

Ранее гражданин Конго погиб в ДТП на Кольцевой автодороге на севере Санкт-Петербурга. Иностранец не справился с управлением и врезался в отбойник, но в результате происшествия он не пострадал. Его насмерть сбила машина, когда он вышел на проезжую часть из своего пострадавшего авто.

В конце октября сообщалось, что в Екатеринбурге студентка получила химический ожог ягодиц во время поездки в автобусе. При этом на брюках девушки не было каких-либо повреждений. Она считает, что кто-то специально нанес некое вещество на сиденье в общественном транспорте. В итоге один из преподавателей вызвал скорую помощь, медики диагностировали у пострадавшей ожог второй степени. Девушка уверена, что химикат не является обычным бытовым средством, поскольку не оставил следов на одежде, а при стирке очень пенился.