Опубликовано видео с места гибели троих человек на станции Рижская в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети опубликованы видео с места ЧП на железнодорожной станции, где на рельсах погибли три человека. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал SHOT сообщает, что все трое пытались перебежать пути в неположенном месте, но не заметили приближавшегося состава, предполагается, что они хотели попасть на платформу без оплаты билета. Личности погибших устанавливаются. Среди погибших двое мужчин и одна женщина.

Пресс-служба Московской железной дороги уточнила, что авария с участием пригородного поезда произошла в 18:19. В компании создана комиссия по расследованию.

На МЖД создана комиссия по расследованию инцидента. На месте происшествия работают экстренные службы. Поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут, — сообщили в МЖД.

Ранее в Санкт-Петербурге под электропоезд попала 19-летняя студентка. Она в наушниках и капюшоне переходила пути перед надвигающимся составом в неположенном месте, но уже по протоптанной до нее тропинке. В результате девушка лишилась обеих ног. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии.