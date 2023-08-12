Опубликовано видео с церемонии прощания с Верой Васильевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Telegram-канал Zvezdanews опубликовал видео церемонии прощания с актрисой Верой Васильевой в Московском академическом театре сатиры. Люди несут цветы к гробу артистки.

Васильева скончалась 9 августа. Она родилась 30 сентября 1925 года, окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры она играла с 27 марта 1948 года, отметилась ролью графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертью актрисы и заявил, что ее кончина стала невосполнимой утратой для всей культуры России. По его словам, талантом, мудростью и открытостью артистки восхищались миллионы. Именно такой она останется в памяти близких, друзей и коллег, добавил президент. Васильева, по словам президента, отличалась по-настоящему ярким и самобытным дарованием.