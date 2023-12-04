Опубликовано видео прощания с погибшим в зоне СВО генералом Завадским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры прощания с погибшим в зоне специальной военной операции генерал-майором Владимиром Завадским. Военачальник похоронен с воинскими почестями. Судя по кадрам, церемония прошла на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». Минобороны России информацию не комментировало.

О гибели генерала ранее сообщила в соцсетях Межрегиональная общественная организация «Кремль». Отмечается, что трагедия произошла 28 ноября. Завадский мог подорваться на мине под Изюмом, однако официально эта информация не подтверждалась. У него остались жена и двое сыновей. Один из них учится на военного.

Гибель генерала ранее подтвердил глава Воронежской области Александр Гусев. По его словам, до 2021 года Завадский командовал 4-й гвардейской Кантемировской дивизией, с которой налажены взаимоотношения у Воронежской области.

Известно, что генерал принимал участие в боевых действиях в Таджикистане, Чечне, Южной Осетии. В 2010 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ. В августе 2018 года был назначен командующим Кантемировской танковой дивизии. В 2021-ом получил назначение на Северный флот, где стал замкомандующего 14-м армейским корпусом Береговых войск ВМФ в Мурманске.