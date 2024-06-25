Опубликовано видео пожара в многоэтажке Электростали В Электростали горит квартира в многоэтажном доме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В подмосковной Электростали горит квартира жилого многоэтажного дома, сообщает паблик «Подслушано Электросталь». Уточняется, что ЧП произошло на проспекте Ленина.

Кошмар. А что случилось-то? Пока ни пожарки, никого, — говорит очевидица за кадром.

Судя по кадрам, опубликованным в паблике «Типичная Электросталь», пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажного здания, он уже потушен. Жители в округе проснулись от запаха гари. Очевидцы отмечают, что пожарные быстро справились с огнем.

Пожар в здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино начался днем 24 июня. Площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что из горящего помещения спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации.

По данным ГУ МЧС Московской области, открытое горение в нежилом здании во Фрязино было ликвидировано в 21:46. Локализация горения на площади пять тысяч квадратных метров произошла в 19:43. О возгорании, произошедшем по адресу ул. Заводской проезд, 2, стало известно в 14:39. К тушению пожара были привлечены 53 единицы техники, 139 человек.