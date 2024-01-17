Опубликовано видео пожара на складе картона в Новой Москве В Новой Москве загорелся склад с картоном

Фото: t.me/mchs_official

Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе картона в деревне Николо-Хованское в Новой Москве, передает пресс-служба ведомства. Сведений о пострадавших не поступало. Также известно, что на территории ангара находятся автозапчасти.

Столичные огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Новой Москве. В Николо-Хованском горит ангар с картоном и автозапчастями. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар локализован, — сообщили в МЧС.

MK.RU пишет, что возгорание произошло примерно в 18:00. В МЧС уточнили, что пожар захватил территорию 200 кв. м. Всего на месте работали 57 специалистов и 16 единиц техники.

17 января в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на полиэфирном заводе «Авангард» в Шахтах Ростовской области произошел взрыв. По словам очевидцев, сначала они услышали взрыв, а потом в районе предприятия повалил черный дым. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что при пожаре пострадали девять человек. Три человека с ожогами доставлены в больницу, пятеро — госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Погибших нет.