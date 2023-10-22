Опубликовано видео полыхающего на Ленинском проспекте автобуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Ленинском проспекте в Москве загорелся пассажирский автобус, очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. К настоящему моменту пожарные потушили пламя, пострадавших нет, сообщает столичный дептранс. В момент инцидента в салоне транспортного средства никого кроме водителя не было, тот успел вовремя выйти. Причины произошедшего устанавливаются.

На Ленинском проспекте в районе д.99 произошел инцидент автобуса 317 маршрута коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк № 20», — сообщили в ведомстве.

В июне на юго-востоке Москвы произошел похожий инцидент с пассажирским автобусом. 12 числа транспортное средство вспыхнуло на Донецкой улице. В дептрансе заявили, что это случилось около 17 часов в районе дома 23. Огонь окутал «негородской автобус» маршрута № 650, обслуживаемого коммерческим перевозчиком ООО «Таксомоторный парк № 20».

В начале октября в районе подмосковного села Трубино перевернулся автобус с 30 детьми. Помимо школьников, в транспортном средстве также ехали сопровождающие в количестве семи человек. Сообщалось, что водитель автобуса неудачно повернул руль и съехал в кювет из-за плохого самочувствия.