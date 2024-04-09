Опубликовано видео побега панды Катюши

Панда катюша догадалась выдвинуть поилку и сбежать, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Ролик она разместила в своем Telegram-канале.

Ааа!!! Караул. Побег. Эта умница сегодня догадалась выдвинуть поилку и сбежать. Очень умная деваха растет. Настоящая Катерина, — написала Акулова.

Ранее Акулова опубликовала видео, на котором панда Катюша пытается сгрызть большой кусок маминой морковки. На кадрах видно, что у нее это не получается.

До этого Катюша показала поклонникам навыки лазанья. Она взобралась высоко по прутьям вольера, а после элегантно спустилась. Ролик опубликовала на своей странице в Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она отметила, что подписчики давно просили показать им, как панда-экстремалка спускается с такой высоты. На кадрах видно, как Катюша осторожно нащупывает лапками опоры и медленно спускается вниз.

В марте в Московском зоопарке рассказали, что в четыре года панда Катюша уедет в Китай. Там, возможно, ей найдут «жениха». Первый в России детеныш панды родился в конце августа 2023 года. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, к 6,5 месяца она весила 16,5 кг. Сейчас ее вес достиг 18 кг. У Катюши выросли зубы, она активно двигается и познает мир. Свое имя она получила в результате голосования в проекте «Активный гражданин».