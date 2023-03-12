Опубликовано видео первых минут после поножовщины в кафе Подольска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры первых минут после смертельного ранения молодого человека в одном из кафе Подольска, в котором произошел конфликт с участием сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артема. По информации РЕН ТВ, жертвой убийства оказался 23-летний уроженец Пензенской области Евгений Ш. На видео показано, что после ЧП его выводят из заведения, сажают в машину и увозят.

Согласно информации РЕН ТВ, подозреваемый в нападении Артем Иванюженков и его жертва ранее не были знакомы. Впервые они встретились в ночь убийства в баре, куда пришли со своими компаниями.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что убийство произошло в кафе во время празднования дня рождения. По данным «112», ряд свидетелей утверждает, что ножевое ранение молодому человеку нанес сын депутата.

«112» отмечает, что Иванюженков и Евгений Ш. изначально находились в разных компаниях, однако в итоге «столы» объединились. Молодые люди стали выпивать вместе, а сам конфликт произошел под утро.

Иванюженков является игроком хоккейной команды «Сочи». По информации РЕН ТВ, в 2016 году молодой человек попал в ДТП, в результате которого машина совершила наезд на двух человек. Как сообщает телеканал, тогда за рулем автомобиля был старший брат Иванюженкова Антон. РЕН ТВ также сообщает, что в 2020 году хоккеист насмерть сбил велосипедиста, когда ехал на BMW X6.

Ранее пациенты больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге устроили поножовщину. Мужчина несколько раз ударил другого ножом в голову, шею и руки. После драки 44-летнему пострадавшему потребовалась помощь медиков. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.