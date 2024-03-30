Панда Катюша упала с высоты в вольере и попала на видео Опубликовано видео падения панды Катыши с высоты в первые дни в вольере

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша из Московского зоопарка упала с бревна в первые дни нахождения в вольере. Видео в своем Telegram-канале опубликовала директор зоосада Светлана Акулова.

Момент, когда Катюша осваивала высокую конструкцию в вольере. Мама Диндин находилась рядом, переживала за нее и даже пыталась занять эту нишу, чтобы дочка не ложилась туда. Но мы знаем, какая Катюша настойчивая, — написала Акулова.

Ранее Катюша продемонстрировала своим поклонникам навыки лазанья. Малышка взобралась высоко по прутьям вольера, а затем элегантно спустилась. Ролик опубликовала на своей странице в Telegram-канале директор зоосада Светлана Акулова. Она отметила, что подписчики давно просили показать им, как панда-экстремалка спускается с такой высоты. На кадрах видно, как Катюша осторожно нащупывает лапками опоры и медленно спускается вниз.

До этого Акулова показала «рабочие» будни Катюши. На видео видно, как мама Диндин выталкивает малышку-панду к посетителям и слегка удерживает ее за шкирку на виду у публики. На фоне слышны голоса зрителей, которые пришли посмотреть на Катюшу. Папу Жуи работники зоопарка отселили в другой вольер.