Опубликовано видео небоскреба в «Москва-сити» после взрыва SHOT показал видео с места взрыва беспилотника в «Москва-сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места взрыва беспилотника в «Москва-сити». Инцидент произошел в ночь на 30 июля. По имеющимся данным, пострадавших нет.

Сообщается, что взрывом выбило окна на уровне 11-го этажа. Обломки беспилотника и стекла лежат около входа в здание, на месте происшествия работают экстренные службы города.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил о взрыве в одном из небоскребов в районе «Москва-сити». В свою очередь ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил том, что хлопок произошел около одного из зданий IQ-квартала столицы.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские беспилотники в ночь на 30 июля совершили атаку на Москву. В результате были повреждены два офисных здания, пострадавших нет. В настоящее время производится эвакуация зданий комплекса «Москва-сити» с целью их исследования профильными специалистами. Также сообщается, что аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты.