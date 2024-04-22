Опубликовано видео с самосвалом, протаранившим пять авто в Москве Самосвал протаранил пять машин в Москве из-за лопнувшего колеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Самосвал протаранил пять припаркованных автомобилей на проспекте Мира в Москве. По данным департамента транспорта столицы, ДТП обошлось без пострадавших. Также нет проблем с движением на этом отрезке пути.

На дублере проспекта Мира в районе д. 91 к. 1 произошло ДТП с участием нескольких машин. На месте работают оперативные службы города. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Движение в районе происшествия не затруднено, — сообщили в департаменте.

Телеканал «Звезда» сообщает, что на задней части одного из попавших в ДТП автомобилей появились огромные вмятины, а также разбиты фары. У другой машины отлетела пружина от подвески. Еще у нескольких серьезно повреждены лобовые стекла вместе с бамперами. Попавший под столкновение микроавтобус отделался небольшими царапинами. Владелец самосвала объяснил, что причиной ДТП стало лопнувшее колесо у большегруза.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы водитель маршрутки сбил девочку на самокате. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Отмечается, что инцидент произошел на улице Покровской. Девочка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.