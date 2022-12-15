Опубликовано видео наезда BMW на людей на остановке в центре Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Момент наезда BMW на людей на остановке в Павелецком проезде Москвы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Директор компании «Регионстрой» Илья Астановский не справился с управлением автомобиля и влетел в группу людей, сообщает Telegram-канал SHOT.

В результате ДТП один человек погиб и двое госпитализированы. По словам самого водителя, он начал тормозить, когда увидел, что из-за впереди идущей машины выходит пешеход, после чего машину якобы занесло. Мужчина утверждает, что он никуда «не спешил».

После того как иномарка сбила людей, она зацепила припаркованный Citroën. Астановскому предстоит пройти медосвидетельствование. Telegram-канал «112» уточняет, что погибшим оказался 32-летний мужчина, пострадавшими — 42-летняя женщина и 64-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, водитель BMW не удержал машину на скользкой дороге, она вылетела на тротуар и сбила людей на остановке в центре Москвы. Один из пешеходов впоследствии умер от полученных травм.