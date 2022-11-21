Опубликовано видео наезда бетономешалки на 10-летнюю девочку в Москве

Фото: АГН «Москва»

В Сети появилось видео с моментом наезда бетономешалки на 10-летнюю девочку в столичном районе Солнцево. На кадрах видно, как школьница пытается быстро перебежать дорогу на пешеходном переходе, но не успевает и попадает под колеса большегруза. В результате произошедшего она скончалась на месте.

Инцидент произошел утром 21 ноября на Родниковой улице на юго-западе Москвы. По словам водителя КАМАЗа, на участке трассы не работал светофор, и он не заметил перебегавшую дорогу девочку. Как уточняет MK.RU, она училась в третьем классе и была единственным ребенком в семье.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали в лобовом столкновении полицейского автомобиля Niva и машины Volkswagen на 406-м километре трассы А-108 в Боровском районе в Калужской области. Водитель Volkswagen признал свою вину. Он сообщил, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик.

До этого водитель автомобиля ВАЗ на западе Москвы сбил 12-летнего ребенка, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом левой голени. Водитель с места ДТП скрылся. Спустя некоторое время 19-летний водитель был задержан.