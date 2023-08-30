Опубликовано видео наезда авто на двух пешеходов в Москве В Москве автомобиль наехал на двух пешеходов на тротуаре и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы автомобиль выехал на тротуар и наехал на двух пешеходов, сообщает департамент транспорта в оперативном Telegram-канале. Уточняется, что движение в районе ДТП затруднено, занята одна из трех полос с движением в сторону области.

На Люблинской улице (в районе дома 92к2) автомобиль выехал на тротуар, совершив наезд на двух пешеходов. На месте работают оперативные службы города, — сообщает пресс-служба департамента.

Ранее сообщалось, что подросток на электросамокате сбил девятилетнюю девочку на Таганской улице в Москве и скрылся. Девочке понадобилась медицинская помощь.

До этого стало известно, что грузовой автомобиль на скорости переехал мотоциклиста в подмосковном Раменском. Сообщается, что мотоциклист выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший скончался на месте.

28 августа в подмосковной Коломне два человека погибли при заезде автомобиля в водоем. Согласно предварительным данным, 77-летнему водителю Mitsubishi Pajero стало плохо за рулем, из-за чего он потерял управление. Автомобиль съехал в озеро в районе Западного карьера. В салоне также находился еще один пассажир.